Kinder bauen Holzhaus für Fledermaus

Auch der örtliche Heimatverein ist mit einigen Veranstaltungen im Laerer Sommerferienprogramm vertreten. 27 Kinder beteiligten sich jetzt an einer Aktion, die unter der Regie von Manfred Sommer an der Werkscheune Am Bach stattfand.Dort bauten die Mädchen und Jungen unter sachkundiger Anleitung Fledermauskästen.

Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Laer hat die Werkgruppe des örtlichen Heimatvereins mit Kindern Fledermauskästen gebaut. Die Resonanz der Anmeldungen fiel dabei deutlich höher aus, als die Verantwortlichen das vermutet hatten. Wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht, beteiligten sich insgesamt 27 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren an der Aktion.

Die Männer der Werkgruppe hatten bereits einige Tage zuvor die benötigten Bretter und Holzlatten zugesägt. Jedes der Kinder bekam das benötigte Material, Hammer und Nägel sowie Schleifpapier. Der Leiter der Werkgruppe, Manfred Sommer, erklärte den Kindern anhand eines bereits gebauten Fledermauskastens, wie die einzelnen Werkstücke zusammengesetzt werden müssen und worauf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Zusammenbau achten müssen.

Kinder bauen Kästen selbst

Der Bau der Kästen ist für die heimischen Fledermäuse von großer Bedeutung, da die schützenswerten Tiere immer weniger Möglichkeiten finden, um tagsüber ein Schläfchen zu halten und ihre Jungen aufzuziehen.

„Puh, das ist ganzschön anstrengend mit dem schweren Hammer“, stöhnte nicht nur eines der kleineren Mädchen. Aber auf die Frage, ob sie denn Hilfe benötige, stellt sie klar: „Nein, das schaffe ich auch alleine. Soll ja schließlich mein Fledermauskasten werden.“

„ »Ein voller Erfolg.« “ Manfred Sommer, Leiter der Werkgruppe des Heimatvereins, über die Fledermauskästen-Ferienaktion

Nach gut einer Stunde waren fast 30 Kästen erstellt, die an Ort und Stelle noch von den fleißigen Nachwuchshandwerkern geschliffen wurden und voller Stolz den Weg nach Hause fanden. „Den male ich morgen noch mit Mama bunt an und dann kann Papa auf unsere große Leiter steigen und ihn oben im Hausgiebel anschrauben“, so eins der Kinder, die an diesem Nachmittag mit dem Gefühl gingen, etwas Gutes für die Natur getan und persönlich ihre handwerklichen Erfahrungen gemacht zu haben. „Ein voller Erfolg“ meinte abschließend Manfred Sommer und ergänzte, alle Daumen seien heil geblieben.