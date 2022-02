Ortsteile werden sicher verbunden

Schon seit 40 Jahren wünschen sich die Holthausener einen ausgebauten Radweg zwischen den beiden Ortsteilen. Nun bekommen sie diesen endlich. So erfolgte am Freitagmorgen der erste Spatenstich zu dem Projekt, für das seit fünf Jahren ein Bürgerradwegverein kämpft.

An der Landesstraße 550 gegenüber des Abzweigs zum Sägewerk Krampe liegt die Trasse für den rund zwei Kilometer langen Radweg, der die Ortsteile Laer und Holthausen sicher verbinden soll.Foto: Sabine Niestert

Die Gummistiefel sind Gold wert, schützen sie doch vor dem lehmigen Acker, der an diesem Freitagmorgen Ort des Geschehens ist. Der Acker befindet sich am Abzweig zum Sägewerk Krampe an der Landesstraße 550. Dort treffen sich zahlreiche Akteure zum ersten Spatenstich für den Bürgerradweg, der die beiden Ortsteile Holthausen und Laer künftig sicher miteinander verbinden soll.

Dass dieses lang ersehnte Projekt nun endlich realisiert werden kann, ist dem Bürgerradwegverein, der sich Anfang November 2016 gegründet hat, zu verdanken, betont Bürgermeister Manfred Kluthe, der unter allen Beteiligten besonders die Hauptakteure Christoph Wilmer, Norbert Rikels und Jochen Korves begrüßt. Ihnen und ihren Mitstreitern dankt er für den unermüdlichen Einsatz. Immerhin hätten sie fünf Jahre lang für „ihren“ Radweg gekämpft.

Erster Spatenstich ist den Bürgern zu verdanken

Besonders schwierig gestaltete sich dabei der Grunderwerb, da es viele verschiedene Interessen gab. Glücklicherweise konnte nach zahlreichen Gesprächen mit den Grundstückseigentümern und den Landwirten eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Dabei habe sich auch die Katholische Kirchengemeinde eingebracht, so Kluthe. Harte und zähe Arbeit war es zudem, verschiedene weitere Probleme zu lösen, die zwischenzeitlich aufgetreten sind.

„Wir stellen die finanziellen Mittel für die Realisierung zur Verfügung, aber der Großteil der Arbeit passiert hier vor Ort“, betont der Leiter der Regionalniederlassung Münsterland von Straßen NRW, Manfred Ransmann, dass man den ersten Spatenstich dem großen Engagement der Bürgerinnen und Bürger – insbesondere den Verantwortlichen des Radwegvereins – zu verdanken habe.

Gefahren für Radfahrer sollen minimiert werden

„Bereits im vergangenen Jahr erhielten wir die erfreuliche Nachricht, dass wir vom Landesbetrieb zusätzlich nochmals 261.000 Euro bekommen“, erinnert sich der Bürgermeister. Insgesamt betrage der Zuschuss vom Land immerhin rund 512.000 Euro. Mit 31.500 Euro hat der Kreis Steinfurt den Bau des Bürgerradweges gefördert.

Landrat Martin Sommer ist vor allem daran gelegen, dass die Radfahrerinnen und Radfahrer hier künftig sicherer unterwegs sind. „Der Bürgerradweg ist eine gute Lösung, die bisherigen Gefahren zu minimieren“, unterstreicht der Landrat, dass dieser auch einen Beitrag zum Radwegenetz des Kreises Steinfurt ganz zum Wohle der gewünschten Mobilitätswende, des Tourismus und des Klimaschutzes leiste.

Der Bürgermeister lobt die hervorragende Zuarbeit des Planungsbüros Flick, das der Gemeinde und dem Bürgerradwegverein bis zum Schluss kompetent zur Seite stand. Lobende Worte findet er auch für Andreas Wenker von der ausführenden Baufirma Siering Straßenbau GmBH aus Hopsten. Diese geht davon aus, dass die ersehnte gemeinsame Eröffnungsfahrt im Sommer stattfinden kann.

Doch bis dahin heißt es anpacken. Zuerst werden die Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz vorgenommen. Anschließend folgt der Bau des Radwegs mit einer Länge von rund zwei Kilometern und einer Breite von 2,50 Metern. Abschnitt für Abschnitt soll die Strecke gebaut werden.

Nicht nur für die Vertreter von Straßen NRW steht fest, dass der Bürgerradweg ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem flächendeckenden Radwegenetz ist. Dass dieser an eine Haltestelle der Schnellbuslinie nach Münster angebunden ist, sorgt für eine gelungene Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsaspekte.