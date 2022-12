Landfrauen legen wieder richtig los

Kurz nach seiner Formierung hat der neu gewählte Vorstand des Landfrauenverbandes Laer-Holthausen seine Arbeit aufgenommen. Glücklich sind die Verantwortlichen darüber, dass die meisten coronabedingten Einschränkungen aufgehoben sind und endlich wieder Veranstaltungen in Gemeinschaft stattfinden können. Für das erste Halbjahr des neuen Jahres hat das Team ein abwechslungsreiches Programm vorgelegt.

„Wir hoffen, dass es uns auch dieses Mal wieder gelungen ist, den richtigen Mix bei der Aufstellung des Programms für das erste Halbjahr 2023 gefunden zu haben“, schreibt der Vorstand in der Pressemitteilung. Nun dürften sich die Mitglieder auf das freuen, was sie im kommenden Jahr 2023 erwartet.

Eine Winterwanderung ist für den 20. Januar (Freitag) geplant. Am 8. Februar (Mittwoch) referiert Helena Hermes zum Thema „Ernährungsberatung“. „Wir werden kreativ“ sind die Veranstaltungen überschrieben, die am 15. und 16. März (Mittwoch / Donnerstag) stattfinden werden.

Bei einem informativen Vortrag am 19. April (Mittwoch) um 14.30 Uhr im heimischen Pfarrzentrum können die Landfrauen dann ihren Frühlingskaffee genießen. Im Mai geht es mit Beatrix Luce-Giese auf eine Kräuterwanderung. Ein Mittsommernacht-Abend steht am 23. Juni (Freitag) auf dem Programm.

Am 27. März (Montag) findet in Hövel’s Festscheune in Saerbeck der „Abend nur für uns“ mit einem humorvollen Referat von Ingrid Kühne zum Thema „Von Liebe allein wird auch keiner satt“, statt.

Im Juni fahren die Landfrauen anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes zusammen mit den Landfrauen aus Horstmar und Leer zur Landesgartenschau nach Höxter.

Die traditionelle Abendradtour mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und der Landjugend beschließt das Programm im ersten Halbjahr 2023.

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat oder Informationen zu einer der Veranstaltungen wünscht, kann sich bei Birgit Bettmer unter Telefon 61 00, Irmgard Exner unter Telefon 82 43, Gaby Oskamp unter Telefon 82 00 oder bei einem anderen Vorstandsmitglied melden.