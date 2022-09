Lange und bewegte Geschichte

Das Wetter hätte kaum schlechter sein können bei der lange vorbereiteten Rathaus-Jubiläumsfeier am Sonntagnachmittag in Laer. Doch die zahlreichen Akteure und Gäste trotzten dem Regen, der gerade für das Open-Air-Konzert auf dem Rathausplatz mehr als ungelegen kam. Auch für den Flohmarkt wäre Sonnenschein natürlich glücklicher gewesen. Besser lief es bei der Ausstellung. Dort blieben die Gäste trocken.

Es war schon ein großes Stück Arbeit, das Fest zum 40. Geburtstag des Laerer Rathauses am Sonntag auf die Beine zu stellen. Dafür dankte Bürgermeister Manfred Kluthe allen Beteiligten ausdrücklich. Das Wetter wollte zumindest die ersten zwei Stunden nicht mitspielen, was für das Open-Air-Konzert auf dem Rathausplatz suboptimal war. Doch das Publikum verharrte geduldig im Regen und stellte sich unter, nachdem mehrere Pavillons aufgestellt wurden, die vor dem gröbsten Schutz boten.

Um 13 Uhr bahnte sich der Feuerwehr-Spielmannszug Laer als erstes musikalisches Highlight seinen Weg durch das Nass. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister griffen die Musikerinnen und Musiker in das Schatzkästlein ihres Repertoires, um das Publikum als erste Formation zu unterhalten.

40 Jahre Laerer Rathaus Die ersten zwei Stunden musste das Publikum im Regen ausharren. Foto: Nix Schirme so weit das Auge reicht. Foto: Nix Die Nachwuchsband Slyhts rockte den Platz. Foto: Nix Zum Glück bot die Bühne Schutz. Foto: Nix Bürgermeister Manfred Kluthe begrüßte die Gäste. Foto: Nix Sie hatten Spaß im Dreirad-Tandem. Foto: Nix Die Ausstellung im Rathaus fand viel Beachtung. Foto: Nix Auch die Flohmarktbeschicker wurden auf einew harte Probe gestellt. Foto: Nix Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Foto: Nix Die Band „Thirty Toes“ warf mehrfach ihr Songbook in die Menge. Foto: Nix

40 Jahre sei eigentlich noch keine allzu lange Zeit, sagte Kluthe, doch werde schließlich auch schon ein 10., 20. oder 30. Geburtstag gefeiert. So sei der Anlass es wert, auf die Historie zurück zu blicken. Das Rathaus repräsentiert heute den Patz, „wo über 1000 Jahre lang auf dem Hof Schulte Welling das Zentrum unserer Gemeinde war“, so der Bürgermeister. Auf dessen Grund wurde die erste Holzkirche erreichtet und an diesem Platz sei durch viele Jahrhunderte hinweg der Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens gewesen.

Franziska Lengers und Linus Stalbold von der Archivgruppe des Heimatvereins arrangierten, unterstützt von Charlotte Struwe, geborene Schulte Welling und Kluthe, eine reichhaltige Bilderausstellung zum Thema „Nichts ist wie früher, aber alles ist noch da“. Texte und alte Fotos dokumentierten im großen Ratssaal die Geschichte des Schulzenhofes, aus dessen Besitzerfamilie Struwe stammt.

„Vor 40 Jahren wurde ein neues Zuhause für unser Rathaus geschaffen“, so Kluthe. So blieb zwar nicht alles, aber doch vieles von dem ehrwürdigen münsterländischen Gräftenhof erhalten. „Wir sind froh, heute ein prächtiges Haupthaus mit Herdfeuer und Kochstelle vorzufinden.“ Der Bürgermeister erwähnte ebenso das Trauzimmer, das zu einem der schönsten im Münsterland gehöre, den kulturell genutzten historischen Speicher und den wunderschönen Schwanenteich in Nachbarschaft der wiederhergestellten Kappenwindmühle.

Der Regen gefiel den Besuchern der Attraktionen, vom Konzert über die Ausstellung, Kaffee und Kuchen vom „Verein Vergissmeinnicht – Kinder in Not Laer, den Food-Trucks auf dem Rathausplatz oder des Flohmarkts wenig. Mancher sah das allerdings ganz nüchtern und meinte: „Schließlich haben wir doch auf den Regen gewartet.“ Glücklicherweise wurde es gegen 15 Uhr trockener, was noch mehr Publikum anlockte.

Unter dem Motto „Echtakustisch“ vermittelte Solosängerin Lisa Hesener zur Gitarre Eindrücke ihres Repertoires. Die Laerer Nachwuchsband „Slyhts“ rockte den Platz. Mit der Volker Leiss Band betrat die bekannte Formation mit Volker Leiß, Hans Ralf Waterkamp, Thomas Krause und Wollo Seidel die Bühne.

Der Regen hatte aufgehört, die Stimmung stieg rasch, als bekannte Songs wie „Baker Street“ oder „Horse With No Name“ im gefälligen Arrangement des Quartetts gespielt wurden.

Auch die Band „Thirty Toes“ begeisterte die Menge. Sie warf mehrfach ein „Songbook“ unter das Publikum. Aus mehr als 300 Stücken, unter anderem von U2, Bon Jovi oder Led Zeppelin, durften Songs ausgesucht werden.

„Insgesamt war es trotz des bescheidenen Wetters eine tolle Geburtstagsfeier“, resümierte der Bürgermeister.