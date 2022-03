Lichter der Hoffnung entzündet

Laer-Holthausen

Angesichts der schrecklichen Nachrichten über die russische Invasion in der Ukraine sind die Probleme von Frauen in England, Wales und Nordirland – sie waren ursprünglich Thema des ökumenischen Weltgebetstag der Frauen – in Holthausen ein wenig in den Hintergrund geraten. Die Besucherinnen, die dem Aufruf der dortigen Kfd und der Evangelischen Frauenhilfe gefolgt waren, zündeten Lichter der Hoffnung an.

