Mehr als 5000 Unterschriften für mehr Sicherheit

Der Ortsverband der Grünen engagiert sich für mehr Sicherheit in der Ortsdurchfahrt in Laer und hat Unterschriften gesammelt.

Mit der Initiative „Sichere Ortsdurchfahrt Laer“ freut sich der Ortsverband B90/Die Grünen Laer und Holthausen über bis jetzt schon mehr als 500 Unterschriften für mehr Sicherheit im Dorf. Grüne und Initiative fordern ein Durchfahrverbot für den Schwerlastverkehr, ausschließlich Ziel- und Quellverkehr. Sie wollen verbindlich festgelegt wissen, dass durchfahrende Lkw aus und in Richtung Darfeld künftig nur noch die vorhandene Ausweichstrecke über Horstmar nutzen. Außerdem soll innerhalb der geschlossenen Ortschaft von Laer eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. „Das ist uns nicht nur zum Schulbeginn in dieser Woche wichtig“ betonen die Grünen. Sie bedanken sich bei allen für ihren Rückenwind für den Antrag, über den in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Verkehr am heutigen Montag abgestimmt wird.