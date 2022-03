Menschen halten zusammen

Laerer Bürgerinnen und Bürger zeigen sich mit der Bevölkerung in der Ukraine solidarisch

Laer

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus beiden Ortsteilen sind am Dienstagabend dem Aufruf der Gemeinde Laer zur Teilnahme an einer Friedenskundgebung gefolgt und haben ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Nicht nur über die gute Resonanz, sondern auch über die zahlreichen Hilfsangebote aus der Bevölkerung freute sich Bürgermeister Manfred Kluthe.

Von Rainer Nixund