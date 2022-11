Mission Kinderkarneval gestartet

„Konfetti im Herzen“ lautet das Motto des Kinderkarnevals in 2023. Als dessen Botschafterinnen besuchten Nadine Marx und Lisa Moser-Emmerich am 11.11. die dritten und vierten Klassen der Grundschule, um Akteurinnen und Akteuren zu werben. Zudem werden Helfer gesucht.

Lisa Moser-Emmerich und Nadine Marx werben in der Grundschule

Als Kinderkarnevals-Botschafterinnen sind Nadine Marx (l.) und Lisa Moser-Emmerich am 11.11. in den dritten und vierten Klassen der Werner-Rolevinck-Schule unterwegs, um Akteurinnen und Akteure zu werben. Im Gepäck haben sie Info-Karten für den Nachwuchs.

Als Botschafterinnen des Laerer Kinderkarnevals sind Lisa Moser-Emmerich und Nadine Marx vom Orga-Team am Freitagmorgen in der Werner-Rolevinck-Schule unterwegs. Passend zum 11.11., dem Karnevalsauftakt für alle Frohnaturen, gehen die beiden Frauen in alle vierten und dritten Klassen. Dort suchen die Besucherinnen nach Jungen und Mädchen, die Lust haben, beim heimischen Kinderkarneval, der unter dem Motto „Konfetti im Herzen“ steht, mitzumachen.