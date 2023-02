Mit „Konfetti im Herzen“

Das Kika-Team der Vereinigten Schützenbruderschaft hatte für den Rosenmontag im Ewaldidorf gute Arbeit geleistet. Sowohl beim Kinderkarnevalsumzug als auch bei der anschließenden Prunksitzung in der Kleinen Turnhalle am Hofkamp. Insgesamt 19 Wagen und Fußgruppen haben die Veranstalter losgeschickt und damit sicher das wohl größte Kinderkarnevalsfest des Kreises Steinfurt auf die Beine gestellt.

Das Kinderprinzenpaar Eva Scheper und Julius Middendorf hatte alle Hände voll zu tun. Die Laerer Innenstadt war am Montag gesäumt von kleinen sowie großen Karnevalisten und die Regenten der fröhlichen Narrenschar winkten natürlich jedem zu und riefen dabei „Helau“ ohne Ende. Das Kika-Team der Vereinigten Schützenbruderschaft hatte gute Arbeit geleistet, sowohl beim Kinderkarnevalsumzug als auch bei der anschließenden Prunksitzung in der Turnhalle.

Bekannte Akteure wieder an Bord

„Wir haben insgesamt 19 Wagen und Fußgruppen losgeschickt und sicher das wohl größte Kinderkarnevalsfest des Kreises Steinfurt auf die Beine gestellt“, sagte Andreas Strotmann, der gemeinsam mit Markus Dillmann für das Karnevalsgeschehen im Ewaldidorf verantwortlich ist. „Inklusive der Kinderprunksitzung aktiveren wir so rund 700 Kinder, die ihren Spaß am närrischen Programm haben.“ Die bekannten Akteure waren wieder an Bord, von der schmucken Tanzgarde und dem Motivwagen der Vereinigten über die „Fanatic Steps“ bis hin zu den Wagen der Landjugend, den „Beer Brothers Beerlage“ und „Alles außer 0815“.

Kika-Präsidentin

Trotz eher trüben Wetters waren unter dem Motto „Konfetti im Herzen“ alle richtig gut drauf, vom Balkon moderierte zwar ein wenig heiser, aber dafür umso motivierter, die Kika-Präsidentin Svenja Schröder. Jede Menge „Kamelle“ flogen und die Kinder lasen sie fleißig auf, eben wie es sich für einen Umzug gehört.

Um 15.11 Uhr startete ein dreistündiges Programm in der Turnhalle. Das Kika-Team inklusive Bürgermeister Manfred Kluthe „fegte“ zunächst symbolisch mit den Händen gute Stimmung in die Zuschauermenge hinein, bevor das Prinzenpaar Eva und Julius zahlreiche Orden verteilte.

Zwergengarde

Durch die Sitzung führten Ricarda Güntner und Elisabeth Moser-Emmerich. Und dann gab‘s jede Menge Action. Nach dem Auftritt der „Zwergengarde“ stand ein Bewegungsspiel auf dem Programm, bei dem jeder mitmachen konnte, später folgte ein „Bewegungstanz“. An sportliche Einlagen, um die Süßigkeiten wieder abzutrainieren, war reichlich gedacht. Doch selbstverständlich gehörte auch eine Kostümprämierung zum Ablauf des Nachmittags, denn zahlreiche Mädchen und Jungen waren in fantasievoller Verkleidung erschienen.

Tanzgruppe des TuS Laer

Auch die „Teeny Tus Minis“, eine relativ neue Tanzgruppe des TuS Laer, wurde vorgestellt, außerdem legten die „Fanatic Steps“ der Vereinigten wieder einen flotten Tanz auf die Bühne. Es wurde ein fröhlicher Tag und alle freuten sich, mal wieder ordentlich Karneval feiern zu dürfen, ohne durch Corona gebremst zu werden.