Nachwuchs geht mit gutem Beispiel voran

Laer

Erfreulich viele Kinder beteiligten sich an der Aktion „Saubere Landschaft“, zu der am Samstag in Laer eingeladen wurde. In bewährter Manier fungierten der Heimatverein und der Hegergering als Veranstalter des ehrenamtlichen Einsatzes, der von strahlendem Sonnenschein begleitet wurde.

Von Rainer Nixund