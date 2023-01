Vereinigte Schützen Laer freuen sich auf den Bütt- und Tanzabend sowie den Kinderkarneval

Laer

Endlich wieder richtig Karneval feiern, will die Vereinigte Bruderschaft Laer mit dem närrischen Volk im Ewaldidorf. Unter dem Motto „Konfetti im Herzen“ lädt das Orga-Team am 18. Februar zum Bütt- und Tanzabend ein, den Sitzungspräsidentin Svenja Schröder moderieren wird. Rosenmontag (20. Februar) ist dann der Nachwuchs am Zug, der zunächst zum Umzug und danach zum Feiern in der Turnhalle willkommen ist.