Neues Duo leitet die Laerer Pfarrbücherei

Nach langjährigem Engagement hat Nicole Schulze Dephoff die Leitung der Katholischen öffentlichen Bücherei (KöB) an Anja Schültingkemper und Nicola Flügemann übergeben. Einer Pressemitteilung der Verantwortlichen zufolge, bedankten sich die Nachfolgerinnen bei ihrer Vorgängerin für deren besonderes Engagement, das die Bücherei stets zu einem attraktiven Anlaufpunkt für Laerer Leseratten gemacht hat.

Diese Leitidee – ein offenes Medienangebot für alle Altersklassen und Konfessionen – will das Leitungsteam weiterverfolgen und auch neue Akzente setzen. So behält die Bücherei weiterhin ein regelmäßig aktualisiertes Angebot an Kinder-, Sachbüchern und Erwachsenenliteratur für alle Interessierten bereit. „Darüber hinaus ist geplant, das Medienangebot zu erweitern und verstärkt Kooperationen mit Kindergärten und der Grundschule anzugehen“, so das neue Duo an, dass weiter ankündigt, dass die Ausleihkonditionen attraktiv bleiben. So sollen neben einem Jahresbeitrag von sechs Euro keine weiteren Ausleihgebühren für einzelne Medien anfallen.

Neben dem Leitungswechsel stand ein weiterer Abschied an: Mit Renate Volkermann verlässt ein Mitglied der „ersten Stunde“ das Büchereiteam, begleitet mit einem großen Dankeschön für das langjährige, ehrenamtliche Engagement.

Bücherei-Arbeit ist nur mit engagierten Ehrenamtlichen zu stemmen. Darum ist das momentan zehnköpfige KöB-Team auf der Suche nach neuen Mitstreitern. „Wer Lust und ein paar Stunden im Monat Zeit hat, das Bücherei-Team während der Öffnungszeiten mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr zu unterstützen, ist herzlich willkommen“, bittet das neue Leitungsteam um Mithilfe. Interessierte können sich an Anja Schültingkemper oder Nicola Flügemann wenden.