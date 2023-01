Neues Zuhause für drei Juwelen

Die Buddhistische Gemeinde „Phuong Quang e.V.“ ist von Münster aufs Land gezogen. Die Glaubensgemeinschaft hat ihren neuen Sitz in Laer gefunden. Das ehemalige Waldschlösschen Landhotel an der Darfelder Straße wird nun Schritt für Schritt zu einem Buddhistischen Tempel umgebaut. Am kommenden Sonntag (22. Januar) wird die neue „Pagode“, wie der Sitz genannt wird, mit zahlreichen geladenen Gäste, bereits eingeweiht.

Seit Kurzem hat die Buddhistische Gemeinde „Phuong Quang e.V.“ aus Münster in Laer eine neue Heimat gefunden. Franz Lendermann, der die Gastronomie an der Darfelder Straße viele jahrzehntelang betrieb, verkaufte das ehemalige Landhotel an die Buddhisten. In einem Teil des rund 5500 Quadratmeter umfassenden Gebäudes wohnen zurzeit noch Geflüchtete aus der Ukraine.