Optimistischer Blick in die Zukunft

Insgesamt 42 Einsätze fuhr die Freiwillige Feuerwehr Laer im vergangenen Jahr. Wichtigste Stichworte waren „Person in Gefahr“ und „Person hinter verschlossener Tür“. Zu Brandeinsätzen musste sie 12 Mal ausrücken. Größter Einsatz war ein Großbrand am Engen Steinweg, bei dem die alte Schmiede zerstört wurde, schilderte der stellvertretende Brandinspektor Jochen Töns am Freitagabend während der Jahreshauptversammlung.

