Raiffeisen sieht sich gut aufgestellt

„Durch unsere Stärke und den Zusammenhalt haben wir viel erreicht und können zuversichtlich in die Zukunft schauen.“ Diese Botschaft hörten die Mitglieder der Raiffeisen Coesfeld Ahaus vom Aufsichtsratsvorsitzenden Berthold Kreikenberg und vom Vorstandsvorsitzenden Martin Rottmann. In großer Zahl waren sie zur Generalversammlung nach Laer gekommen, um in der eigens hergerichteten Lagerhalle auf das Geschäftsjahr 2021 zurückzublicken. „Die Pandemie hat unseren Arbeitsalltag und unsere Sprache verändert“, so Rottmann. Gleiches gelte für die Digitalisierung „Die Überführung sämtlicher Unternehmensdaten in die Cloud, die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems und weitere digitale Projekte zur Prozessoptimierung waren 2021 große Herausforderungen, die wir erfolgreich gemeistert haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Investiert hat die Genossenschaft wie sie in einem Pressetext schreibt auch in den Bereich der erneuerbaren Energien: Vier Photovoltaikanlagen an den Standorten in Laer, Altenberge, Heek und Legden konnten verwirklicht werden. In Laer wird derzeit zudem an einer deutlichen Erhöhung der Lagerkapazitäten für Getreide gearbeitet.

Für das Tochterunternehmen der Genossenschaft, die Raiffeisen West GmbH, zogen Vorstand und Aufsichtsrat ebenfalls eine positive Bilanz. Insbesondere der Einzelhandel hatte während der Pandemiezeit ein deutliches Umsatzplus zu verzeichnen. „Wir sind stolz auf eine Genossenschaft, die so gut läuft. Gleichzeitig werden wir strategisch aufmerksam weiterarbeiten und uns neue Geschäftsfelder erschließen, damit wir auch in Zukunft gut aufgestellt sind“, so Kreikenberg.

Mit umfangreichem Zahlenmaterial zeigte Geschäftsführer Felix Große Verspohl die überaus positive Entwicklung des Unternehmens. Die Umsätze sind im Geschäftsjahr 2021 über alle Bereiche gestiegen. Dies sei den steigenden Preisen aber insbesondere einer deutlichen Mengenerweiterung geschuldet. „Unsere Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr 300 000 Tonnen Ware bewegt“, machte Große Verspohl deutlich. Der Agrarbereich stehe weiter im Mittelpunkt des Warenhandels. „Wir wollen ein Unternehmen der Landwirte sein und bleiben“, so Große Vers­pohl. „Die Bedürfnisse der Landwirtschaft stehen für uns ganz oben.“

Deshalb gelte es, auch und gerade in für die Landwirtschaft schwierigen Zeiten Lösungen anzubieten. „Der Veredlungsbereich steht massiv unter Druck, viele Veränderungsprozesse sind im Gange. Wir sind schlagkräftig und bleiben für unsere Kunden da“, betonte Große Verspohl und bedankte sich gemeinsam mit Kreikenberg und Rottmann insbesondere bei den Mitarbeitern.

Die Zufriedenheit mit der Entwicklung ihres Unternehmens machten die Genossenschaftsmitglieder per Handzeichen deutlich und erteilten Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig Entlastung. Am Erfolg der Genossenschaft werden die Mitglieder beteiligt: sie erhalten mit dem Votum der Versammlung eine Dividende von sechs Prozent auf ihre Geschäftsanteile.

Einigkeit herrschte bei den anstehenden Wahlen. Klaus Effsing (Ahaus) und Heinrich Blömer (Horstmar) bleiben weiterhin im Vorstand. Auch für die Aufsichtsratsmitglieder Matthias Schulze Pröbsting (Laer) und Martin Rulle (Heek) hieß es „Wiederwahl“.

Platz war auch für die Ehrung langjähriger Mitarbeiter: Heike Greshake ist seit 25 Jahren für das Unternehmen tätig. Schon 30 Jahre lang ist Raiffeisen Arbeitgeber von Heini Wensing und bereits seit 35 Jahren ist Norbert Hisker Teil des Teams.

Wie geht es weiter auf den Agrarmärkten? Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf den Futtermittelhandel? Diese drängenden Fragen griff Andreas Bussmann-Dopp, Geschäftsführer der Agravis-Mischfutter West, in seinem Vortrag auf. Durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg sei das Gleichgewicht der global vernetzten Warenströme nachhaltig erschüttert. „Es gibt nichts Schlimmeres als unbeständige Lieferketten“, so Bussmann-Dopp. Es gelte jetzt, neue Märkte und Quellen zu erschließen sowie Alternativen auszuloten.

Nach Abschluss des offiziellen Teils stärkten sich die Mitglieder der Genossenschaft an einem Grillbuffet und kühlen Getränken bis spät in die Nacht auf dem Hof der Geschäftsstelle in Laer.