Schon viel herumgekommen

Die Eröffnung des Caritas-Lädchens an der Königstraße (oben links) gehörte zu den ersten Terminen von Pastoralreferent Andreas Geilmann in Laer. Zudem begleitete der Neue den Caritas-Ausschuss bei der Verleihung des zweiten Platzes des Heimatpreises der Gemeinde Laer ins Rathaus (oben rechts). Beim feierlichen Einzug in die Pfarrkirche zur Einführung von Diakon Markus Lammers (unten links) gehörte er zum Seelsorgeteam. In seinem Büro im Pfarrhaus ist der gebürtige Dülmener fast täglich anzutreffen. Fotos: Sabine Niestert

