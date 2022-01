„Sie werden uns fehlen“, hieß es immer wieder während der Verabschiedung von Pater Adalbert Mantubu, der seit 2017 als Priester in Laer, Holthausen und auf der Beerlage tätig war und in die St.-Marien-Gemeinde nach Lünen wechselt. Während eines Hochamtes in der Pfarrkirche St. Bartholomäus dankte Pfarrer Andreas Ullrich für seinen Einsatz. Viele Gemeindemitglieder nutzten die Gelegenheit, sich persönlich vom Ordenspriester zu verabschieden und ihm alles Gute für die Zukunft zu wünschen.

Pfarrer Andreas Ullrich (l.) dankte Pater Adalbert Mantubu für seinen Einsatz vor Ort. Der Ordenspriester wechselt in die St.-Marien-Gemeinde nach Lünen und wird im Kloster seiner Gemeinschaft in Werne leben.

Der Abschied ist beiden Seiten nicht leicht gefallen, weder Pater Adalbert Mantubu noch der Kirchengemeinde Heilige Brüder Ewaldi. Das zeigte sich am Sonntag während des Hochamtes in der Pfarrkirche, in dessen Verlauf der Ordenspriester offiziell verabschiedet worden ist. Ursprünglich hatte man den an diesem Tag geplanten Neujahrsempfang als Rahmen vorgesehen, doch da dieser coronabedingt abgesagt werden musste, hatte das Seelsorgeteam umdisponiert.

„An der Anzahl der vielen Besucher heute morgen siehst Du, wie wichtig Du uns warst“, sagte Pfarrer Andreas Ullrich seinem Amtskollegen zu Beginn des Gottesdienstes. Seit 2017 hatte dieser in Laer, Holthausen und auf der Beerlage seinen Dienst als Priester getan. Die Menschen dort schätzten ihn wegen seiner immer freundlichen und offenen Art. Der Arnsteiner Pater war immer ein sehr gerne gesehener Gast auf Geburtstagen, wenn er als Gratulant unterwegs war und auf seiner Trommel die Glückwünsche mit einem Lied in seiner Muttersprache überbrachte. Als ihren Präses schätzte ihn die Kolpingsfamilie. Fröhlich lächelnd, freundlich grüßend und mit einem Lied auf den Lippen traf man Pater Adalbert häufig mit dem Fahrrad auf den Straßen in der Gemeinde an.

„Ich bin in Laer geboren und meine Mutter ist mit mir in den Kongo geflogen und daher habe ich meine Farbe. Dann bin ich wieder nach Laer zurückgekehrt. Laer ist und bleibt meine Heimatstadt in Deutschland“, hat der Pater immer wieder erzählt.

Zum Abschluss des Gottesdienstes berichtete Pastor Andreas Ullrich, wie er ein Büchlein mit den Predigten von Bischof Reinhard Lettmann mit dem Titel „Trommler der Auferstehung“ gefunden hat. „Dieses Bild zeigt genau das, was Du als Pastor in unserer Gemeinde gelebt hast. Du hast die Auferstehung zu den Menschen gebracht. Du hast die Tür geöffnet für eine andere Welt. Ein ganz besonderes Zeichen hast Du gegeben, als Du zu Beginn der Pandemie durch die Straßen von Laer gefahren bist und die Häuser und Menschen mit Weihwasser gesegnet hast. Ich glaube, Dich hat niemand dabei gesehen“, erklärte Pfarrer Ullrich, der seinem Amtsbruder für seinen Einsatz vor Ort dankte.

Mit einem Lied aus seiner Heimat verabschiedete sich der Pater, der allen für ihre freundliche Aufnahme vor Ort und ihre Unterstützung dankte. „Ich habe hier gelebt, mit Ihnen gebetet und auch geweint. Ich durfte auch viel an Erfahrungen sammeln. Ich hoffe, das der Kontakt nicht abreißt und Sie mich auch einmal an meiner neuen Wirkungsstätte in St. Marien Werne besuchen“, so der Ordenspriester, der betonte, dass eine Verabschiedung keine Trennung sei.

Mit lang anhaltendem Applaus bedankten sich die Kirchenbesucher. Viele nutzten nach der Messe die Gelegenheit, um sich persönlich zu verabschieden. „Pater Adalbert, Sie werden uns fehlen,“ hieß es dabei immer wieder.