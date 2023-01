Spielplatzverein im Aufwind

Team rund um Marcel Kemmann in einem Jahr schon viel erreicht

Laer

Innerhalb von nur knapp einem Jahr hat sich der neu gegründete Spielplatzverein Laer-Holthausen vor Ort etabliert und einen Namen gemacht. So wächst die Vereinigung um den Vorsitzenden Marcel Kemmann ständig und wirbt erfolgreich für ihre Projekte. Auch für 2023 haben sich die Aktiven einiges vorgenommen. Ihre Vorhaben wollen sie im Februar in einer Ausstellung im Kunstgewächshaus am Rathausteich vorstellen.

Von Sabine Niestertund