Trägerwechsel für „JuLe“ vollzogen

Die „JuLe“, der Jugendtreff in Leer, hat einen neuen Träger. Im Beisein von Bürgermeister Robert Wenking übergab der bisherige Vorsitzende des Jugendtreffs Leer, Josef Rodine, die Schlüssel für die Räume in der ehemaligen Lehrerwohnung der Marienschule an Corina Friedrichs und Antonia Richter vom Jugend- und Familiendienst in Rheine. Letzterer hat jetzt die Trägerschaft übernommen und kann dabei auf die weitere Mithilfe von Doris Zintl im operativen Tagesgeschäft rechnen.

Josef Rodine ließ während des Übergabe-Termins noch einmal die nunmehr 24-jährige Geschichte des Leerer Jugendtreffs Revue passieren. Beim „Tag der Offenen Tür“ anlässlich der Eröffnung der „JuLe“ am 1. Dezember 1997 titelte die Tageszeitung „Ein großer Gewinn für das Dorf“. Dabei sei es bis heute geblieben.

Rodine erinnerte an die umfangreichen Anschaffungen, aber auch die Vergrößerung der Räumlichkeiten nach Nutzung des ehemaligen Kirchsaales der evangelischen Kirchengemeinde. So komme es, dass diese Einrichtung auch heute noch ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche darstelle.

Nur in etwa erahnen konnte man bei den zu übergebenden Tätigkeiten an den Jugend- und Familiendienst die umfangreiche Palette der ehrenamtlich geleisteten Arbeiten bis hin zu steuer-, verwaltungs- und versicherungsrechtlichen Angelegenheiten, die Josef Rodine mit den weiteren Mitgliedern des Vorstandes der „JuLe“ zu erledigen hatte.

Als Begründung für seinen Rücktritt und die Auflösung des Vereines hatte Josef Rodine in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Heimatpflege erklärt, dass die Anforderungen an die Führung und Organisation der Einrichtung und damit auch der Zeitaufwand ständig steigen.

Darüber hinaus sei ein immer höheres Maß an Fachlichkeit insbesondere im Umgang mit den Kindern und mit den jugendlichen Gästen unabdingbar.

Gleichwohl sei den Verantwortlichen des Jugendtreffs Leer sehr daran gelegen, dass diese weiterhin den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehe. Voraussetzung sei der Einsatz eines neuen Trägers. „Dieses ist mit dem Jugend- und Familiendienst gelungen“, freute sich Josef Rodine. Mit ihm habe man bereits in der Horstmarer Einrichtung seit 15 Jahren einen guten Träger gefunden.

Bürgermeister Robert Wenking nannte die bisherige Arbeit der „JuLe“ als tolles Beispiel für ehrenamtliche Tätigkeit. Dank der Ehrenamtler, und seine besondere Anerkennung galt Josef Rodine, habe die Einrichtung in Leer einen hohen Integrationsgrad. Kontinuität und Einsatzbereitschaft seien prägende Merkmale in den 24 Jahren des Bestehens gewesen. „Ihr habt die Kinder und Jugendlichen ernst genommen und seid ihnen auf Augenhöhe begegnet. Die JuLe hat Dank Eures Einsatzes einen guten Ruf.“ Er freute sich, mit dem Jugend- und Familiendienst in Rheine einen guten Nachfolger gefunden zu haben. Er findet ein gut bestelltes Haus vor.