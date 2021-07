Vorfreude und Sonne als Begleiter

Laer

Mit 44 Kindern ist das Laerer Feriencamp am Montagmorgen nach Oer-Erkenschwick aufgebrochen. Vor der Abfahrt verteilte Tim Uhle (Foto), der sich die Leitung mit Svenja Schröder und Lukas Winkler teilt, noch Schutzmasken an die Teilnehmer, die am Freitag zurückkehren werden.

Von Sabine Niestertund