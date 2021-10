Wichtige Weichen für den Wirtschaftsstandort

Über das Unternehmen fk poultry und über die Entwicklung des Gewerbegebietes in Laer tauschten sich während eines Ortstermins Betriebsinhaber Franz-Josef Kühlmann, Bürgermeister Manfred Kluthe und Immobilienberater Dirk Preckel aus. Letzterer war für die Zu- und Verkäufe verschiedener Gebäude der Grundstücksgesellschaft verantwortlich und baute so gemeinsam mit dem Firmenchef den strategischen Standort neu auf.

„Fk poultry produziert am heutigen Standort an der Königstraße hochwertige und innovative Anlagen für die Junghennen-Aufzucht und alternative Volierensysteme für die Legehennenhaltung. Dabei stehen das Tierwohl und die artgerechte Haltung immer im Vordergrund“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung, die Franz-Josef Kühlmann folgendermaßen zitiert: „Wir beliefern historisch vorrangig den Nordamerikanischen Markt, wobei Europa immer mehr an Bedeutung gewinnt.“ Der Unternehmer zeigt aber auch lokales Interesse und macht deutlich, wie wichtig eine Weiterentwicklung des Gewerbestandorts für fk poultry, aber auch für andere Unternehmen ist.

„Genau deshalb ist es enorm wichtig, jetzt die richtigen Weichen zu stellen“, meint der Bürgermeister und nennt die Ausweisung von neuen Flächen, aber auch die Notwendigkeit, die bestehenden Flächen und Gewerbeimmobilien bestmöglich weiter zu vermitteln, sollten sie noch frei sein oder bald frei werden.

Dirk Preckel, ehemaliger Miteigentümer von HPR Holzideen, der heute in der Region viele Unternehmen berät und bei der Suche nach neuen Standorten hilft, bietet auch für die Weiterentwicklung des Standortes Laer seine volle Unterstützung an. Für ihn ist ein gutes Netzwerk die Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung.