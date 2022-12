Erwartungsvolle Spannung lag in der überfüllten Pfarrkirche St. Bartholomäus zu Beginn des Adventskonzertes des Blasorchesters Laer in der Luft. Als die ersten Akteure aus der Sakristei kamen und ihre Plätze einnahmen, brandete bereits der erste Applaus auf. Man merkte der Musikerschaft die Lust an, nach einer zweijährigen Coronapause wieder öffentlich in diesem festlichen Rahmen auftreten zu können. „Wir sind zurück“, lautete die frohe Botschaft von Dirigent Roman Reckling, der das Konzert moderierte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet