An ein ganz außergewöhnliches Weihnachtsfest erinnert sich Charlotte Struwe, geborene Schulze Welling. Sie gehört zu dem Autoren-Sextett, dessen Geschichten im Kunstgewächshaus am Rathausteich ausgestellt sind. Die Erzählerin erinnert sich noch gerne an die Zeit, als kurz nach dem Krieg die Volkmers auf dem Hof ihrer Familie eingezogen sind. Wie zahlreiche andere Flüchtlinge aus dem Osten sind sie damals im Ewaldidorf untergebracht worden.

„Viele Laerer haben damit gehadert, dass sie die Menschen, die fliehen mussten und keine Bleibe mehr hatten, aufnehmen mussten“, beschreibt die Autorin die damalige Situation und Stimmung. „Wir mochten die Familie, die jetzt mit uns auf dem Hof lebte, sehr“, erinnert sich die Erzählerin noch heute, dass Herr Volkmer regelmäßig auf dem Schifferklavier gespielt hat und dann der gesamte Hof „voll von lustigen Klänge“ war.

Die Schreiberin vermutet, dass sich auch viele andere Laerer noch gut an den Musikanten erinnern, der mit der Riesentuba gemeinsam mit der Blaskapelle durchs Dorf gezogen ist. „Das Instrument war fast so groß, wie er selbst“, beschreibt Charlotte Struwe. Sie hat dieses Bild auch heute noch klar vor Augen.

Dann kam das letzte Weihnachten der Schulze-Wellings und der Volkmers. Beide Familien haben zusammen in der heimischen Diele am Herdfeuer unterm Tannenbaum gesessen. „Wir haben zusammen gesungen, gegessen, Geschichten erzählt und eine wunderschöne Weihnacht erlebt“, weiß Charlotte Struwe noch heute, die seinerzeit sehr bedauert hat, dass die Familie Volkmer anschließend in ihre eigne Wohnung umgezogen ist.