XXL-Transport durch Laer und Horstmar

Laer/Horstmar

Was für ein beeindruckendes Bild: Durch den eigens dafür umgebauten Kreisverkehr am Laerer Ortseingang rollte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag per Schwertransport ein 80 Meter langes und 23 Tonnen schweres Windkraft-Rotorblatt in Richtung Windpark Horstmar/Schöppingen.

Von Jens T. Schmidt