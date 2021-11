Zehnjähriges Bestehen soll groß gefeiert werden

Laer

In der Mitgliederversammlung der Vereinigten Schützen Laer von 2010 geht der Vorstand davon, dass das Schützenfest 2022 am Fronleichnamswochenende vom 16. bis 19. Juni stattfindet. Bei diesem Event, soll das zehnjährige Bestehen aus 2020 mit all seinen angestammten Traditionen mit Zapfenstreich und Kaiserschießen nachgeholt werden.