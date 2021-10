Laggenbecker Kreissparkasse überfallen

Bankfiliale in die Luft gesprengt

Ibbenbüren

Ganz Laggenbeck ist in der Nacht von Sonntag auf Montag durch einen Knall geweckt worden. Viele standen senkrecht im Bett und fragten sich, was das wohl gewesen sei. Da hatten unbekannte Täter versucht, die Geldautomaten der Sparkasse in Laggenbeck zu sprengen.

Von Sabine Plake