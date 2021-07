Erst als Waldcafé „Helmers Kotten“, dann als „Landhaus Oeding“: das gastronomische Anwesen mitten in den Bockholter Bergen mit Blick auf den Baggersee verwöhnte Generationen an Ausflugstouristen aus nah und fern. Im Februar 2020 wechselte es zuletzt den Besitzer. Seitdem ruht das Anwesen offenbar.

Der sonst so adrette Eingang ist mit allerlei Unkraut zugewuchert, das Strohdach am Tor zerfleddert, im sonst so aufgeräumten, aber dafür stimmungsvoll belebten Biergarten liegt noch das Herbstlaub und die volle Leere des Raumes. Das ehemals schmucke Landhaus Oeding, über Generationen die Ausflugs-Adresse zwischen Münster und Greven, wirkt gerade diesen Sommer sehr verlassen.