Drohende Abordnungen – Mail sorgt bei Lehrern für Unruhe

Personalnot an Schulen

Kreis Steinfurt

Eine E-Mail der Bezirksregierung Münster sorgt für Diskussionen unter Lehrerinnen und Lehrern. Pädagogische Kräfte weiterführender Schulen sollen helfen, den Lehrermangel an Grundschulen abzumildern – freiwillig oder zur Not auch per Abordnung.

Von Michael Hagel