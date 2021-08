13 gestohlene iPads vorgeblich in der Hase versenkt

Ein Einbruch im November 2020 in die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg beschäftigte jetzt das Amtsgericht Tecklenburg. In der Nacht zum 21. November hatte der damals 21-jährige – aus Lengerich stammende – Täter ein Fenster aufgehebelt und aus dem Lehrerzimmer 13 nagelneue iPads im Gesamtwert von 4550 Euro entwendet.

Spuren am Tatort und der Versuch, die elektronischen Geräte in Osnabrück zu verkaufen, führten die Polizei auf die Fährte des Diebes. Vor dem Amtsgericht räumte der Angeklagte die Tat ein, Einzelheiten, mögliche Komplizen und Motiv blieben aber unklar. „Ich war zuhause rausgeflogen, keine Wohnung, keine Arbeit – praktisch obdachlos.“



Zum Teil verstrickte sich der Angeklagte in Widersprüche und machte unglaubwürdige Angaben. So gab der Lengericher an, den Mann nicht zu kennen, der ihn beim Versuch, die Geräte bei einem Osnabrücker Händler zu verkaufen, begleitet hatte. „Sie nehmen einen Wildfremden mit, um gestohlene Waren zu verkaufen?“, lautete darauf die ironische Frage des Vorsitzenden Richters.

Auch der Verbleib der iPads blieb unklar.Der Angeklagte gab an, aus Angst, erwischt zu werden, die Geräte in einem See versenkt zu haben. Tatsächlich fanden Polizeitaucher aber nur zwei iPads in der Hase in Osnabrück.

Während die Staatsanwältin dem Angeklagten eine gute Sozialprognose ausstellte und lediglich eine Geldstrafe von 5000 Euro gefordert hatte, ging das Gericht darüber hinaus. Es verurteilte den Täter zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung. „Es handelt sich um einen Fall von schweren Diebstahl, der mit einer Gefängnisstrafe zu ahnden ist,“ so der Vorsitzende Richter.

Er verwies dabei auf mehrere Verfahren wegen Diebstahl gegen den Lengericher, die bisher immer eingestellt worden seien. Auch der Umstand, dass der Täter die hochwertigen Geräte einfach vernichtet und sich nie um Wiedergutmachung bemüht habe, spreche gegen ihn.

So kamen zu der Gefängnisstrafe, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, eine Geldbuße von 1000 Euro und der Wertersatz von 4550 Euro für die vorgeblich versenkten iPads hinzu.