14 000 Briefe und 2200 Pakete täglich

Seit Jahren boomt bei der Post der Paketversand. In Lengerich, so die Verantwortlichen, platzte der alten Zustellstützpunkt deshalb zuletzt aus allen Nähten. Nun erfolgte der Umzug von der Adresse An den Burwiesen zur Otto-Hahn-Straße.

Die Post hat in Lengerich einen neuen Postzustellstützpunkt in Betrieb genommen. Standortleiter Maximilian Posch, Pressesprecher Rainer Ernzer, Betriebsleiterin Julia Wilbers und Lars Volmer (Abteilungsleiter Auslieferung Münster) präsentierten zusammen mit einer Zustellerin (v.l.) den Standort an den Otto-Hahn-Straße.

Während Julia Wilbers, Lars Volmer, Maximilian Posch und Rainer Ernzer am Freitagmorgen berichten, was seit Kurzem und in Zukunft an der Otto-Hahn-Straße 9 an sechs Tagen die Woche passiert, sind um sie herum eine Reihe ihrer Kolleginnen und Kollegen sehr geschäftig. Schließlich sollen den Worten auch Taten folgen. Und das heißt, Pakete und Briefe werden vom Gewerbegebiet Lohesch mit Transportern und Fahrrädern zu den Menschen in Lengerich und Tecklenburg gebracht. Ab Mitte April zusätzlich nach Ladbergen, dann erfolgt der Umzug der dortigen sieben sogenannten Verbundzustellbezirke von der Kattenvenner Straße nach Lengerich.