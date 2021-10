17-köpfiger Beirat soll Presbyterium unterstützen

Bei Gottesdiensten und Trauerfeiern in der evangelischen Kirchengemeinde gilt die 3G-Regel. In seiner jüngsten Sitzung hat das Presbyterium 17 Personen in den Beirat berufen, der das Gremium unterstützen soll.

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde mit Möglichkeiten weiterer Lockerungen von bisherigen Vorsichtsmaßnahmen in der Coronazeit. Einiges wird sich nun ändern, aber nicht alles soll gelockert werden. So beschloss das Presbyterium nach eigenen Angaben, dass ab 11. Oktober bei Gottesdiensten und Veranstaltungen in den Gemeindehäusern die 3G-Regel beim Zugang gilt.

Vor den Gottesdiensten kontrollieren Presbyteriumsmitglieder und Gottesdienstbegleiter die Impf- und Genesungsnachweise beziehungsweise die Negativbescheinigung einer aktuellen Testung.

Die versetzte, Abstand gewährende Sitzordnung in den Kirchen soll bleiben, so dass die Kirchen weiterhin nicht voll besetzt werden können. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes muss weiterhin eine Maske getragen werden, die am Platz abgenommen werden kann. Zum Singen muss die Maske allerdings wieder aufgesetzt werden.

Bei Trauerfeiern bleiben fast alle bisherigen Auflagen bestehen, schreibt das Presbyterium. Es gilt die 3G-Regel. Dazu müssen bei Trauerfeiern nach wie vor in der Friedhofskapelle und in der Hohner Kirche Masken getragen werden. Singen bei Trauerfeiern ist nur mit Maske möglich.

Sowohl in der Hohner Kirche als auch in der Lengericher Friedhofskapelle bleibt bei Trauerfeiern die Besucherzahl im Innenraum auf 60 Personen begrenzt. Weitere Trauergäste müssen draußen vor der Kirche beziehungsweise vor der Trauerkapelle an der Trauerfeier teilnehmen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war laut Pressemitteilung auch die Berufung von Gemeindegliedern in den Gemeindebeirat. Dieses Gremium unterstützt das Presbyterium in seiner inhaltlichen und praktischen Arbeit. Auch besondere Aktivitäten werden vom Gemeindebeirat geplant und durchgeführt. Vertreter von Gemeindegruppen und kirchlichen Einrichtungen gehören dazu.

17 Personen berief das Presbyterium in den Gemeindebeirat. Den Vorsitz übernimmt Jutta Groppe (CVJM Lengerich), den stellvertretenden Vorsitz Gabriele Panten (für die evangelischen Kindertageseinrichtungen in Lengerich).

Einmal im Monat bestimmt die Kirchengemeinde vor Ort den Zweck der Kollekte, die in den Gottesdiensten zusammengelegt werden soll. Sonst legt die Landeskirche den Spendenzweck für die Gottesdienste fest.

Das Presbyterium beschloss, dass die nächsten sogenannten freien Kollekten in den kommenden vier Monaten folgenden Werken und Zwecken zugute kommen sollen: am 17. Oktober für die Evangelische Frauenhilfe Westfalen; am 7. November für die Kirchenmusik der Kirchengemeinde; am 12. Dezember für die Partnergemeinde in Brasilien und am 2. Januar 2022 für den Neubau des Gemeindehauses.

Außerdem sollen die fünf evangelischen Kindergärten für besondere Aktivitäten von der Kirchengemeinde eine finanzielle Unterstützung bekommen.