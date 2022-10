205 Schüler blicken in die Zukunft

„Wir wollen uns in Präsenz rücken“, sagt Reiner Stieneker, Ausbilder bei Dyckerhoff. Den Schülern und Schülerinnen dabei zu helfen, herauszufinden, „was für Talente in ihnen schlummern“, ist ein weiterer Grund, weshalb Dyckerhoff bei der MINT-Rallye in der Gesamtschule Lengerich dabei ist. Zwölf andere Firmen sowie die Fachhochschule Münster überdies.

Die Unternehmen und auch die Schulen ständen Schlange, sagen Gabi Wenke und Monika Kübel unisono. Die beiden Frauen arbeiten bei der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt, sind dort unter anderem für die Fachkräftesicherung verantwortlich und haben die MINT-Rallye organisiert, die gerade in der Gesamtschule Lengerich stattfand. Die Unternehmen suchten intensiv den Kontakt zu den Schulen, um künftige Fachkräfte zu gewinnen; die Lehrerinnen und Lehrer wiederum würden gerne enger mit Betrieben zusammenarbeiten, um Schüler gezielter unterstützen zu können, den richtigen Weg in die Berufswelt zu finden.

Schüler gezielt unterstützen

205 Schülerinnen und Schüler – alle neunten Klasse, auch vom Standort Tecklenburg – hatten am Mittwoch die Möglichkeit, 13 Unternehmen kennenzulernen und ganz praktisch zu erfahren, welche Fähigkeiten dort erforderlich sind.

Mit von der Partie ist die Dyckerhoff GmbH. In einem der vielen Klassen- und Fachräume der Gesamtschulen vermitteln Mitarbeiter im wahren Sinne des Wortes anschaulich, was ein Chemielaborant und ein Elek-troniker für Betriebstechnik, die bei Dyckerhoff arbeiten, tun. „Wir wollen uns in Präsenz rücken“, erläutert gegenüber unserer Zeitung Reiner Stieneker, Ausbilder bei diesem Unternehmen. Den Schülern und Schülerinnen dabei zu helfen, herauszufinden, „was für Talente in ihnen schlummern“, ist ein weiterer Grund, weshalb Dyckerhoff bei der MINT-Rallye und anderen Berufsorientierungsveranstaltungen dabei ist.

Gabi Wenke (l.) und Monika Kübel organisieren Mint-Rallyes in Schulen. Foto: Bettina Laerbusch

MINT – dieses Kürzel steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Schülerinnen und Schüler für diese Fächer und nachher für Berufe in diesem Bereich zu interessieren – vielleicht sogar zu begeistern – ist das Ziel von MINT-Tagen oder eben einer MINT-Rallye, die Monika Kübel und Gabi Wenke im ganzen Kreis Steinfurt organisieren.

Sie vermitteln darüber hinaus Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen, die fest bestehen bleiben. Auf „dem kleinen Dienstweg“ können so zum Beispiel viel unkomplizierter Praktikanten beziehungsweise Praktikumsstellen gefunden werden.

„Solche Partnerschaften wollen wir auch zwischen der Gesamtschule und Unternehmen vermitteln“, so am Mittwochmorgen am Rande der Rallye gegenüber dieser Zeitung Gabi Wenke. Von bis zu drei Betrieben pro Schule spricht sie. Welche Firmen da speziell für die Gesamtschule in Frage kommen, dazu will sie noch nichts sagen.

Feste Partnerschaften

Neben Dyckerhoff waren am Mittwoch die Amazonen-Werke, Bischof+Klein, Essmann‘s Backstuben, die Fachhochschule Münster mit den Fachbereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und Physikingenieurwesen, Lidl (Vertrieb), Local X-perts, die Nosta Group, die Oase GmbH, die Windmöller & Hölscher Academy und Frimo in die Schule gekommen.