22-Jähriger stirbt bei schwerem Autounfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lengerich (Kreis Steinfurt) ist in der Nacht ein 22-jähriger Autofahrer gestorben.

Am Montagabend (24.10) kam es in Lengerich gegen 21.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzen Person. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Antruper Straße aus Richtung Sonnenhügeldamm kommend, in Fahrtrichtung Tecklenburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW in Höhe des Abzweigs Hildebrands Kamp ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Graben kollidierte der PKW mit einem Betonkanalrohr und überschlug sich.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Beifahrerin konnte den PKW eigenständig verlassen und wurde lediglich leichtverletzt. Die Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Foto: Michel Fritzemeier

Sperrung bis in die Morgenstunden

Die Antruper Straße blieb bis in die Morgenstunden für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Für die Unfallaufnahme ist ebenfalls ein Verkehrsunfall-Team aus Münster vor Ort gewesen. Da eine Vielzahl von Angehörigen vor Ort erschienen, wurden diese in unmittelbarer Nähe durch den hinzugerufenen Kriseninterventionsdienst betreut.

Die Anwohner der Antruper Straße fordern schon seit mehreren Jahren einen verkehrsberuhigten Bereich auf Höhe der Wohnhäuser, da sich viele nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 Km/h halten. Zudem spielen oft Kinder in den Hofeinfahrten.

Der Unfallwagen. Foto: Michel Fritzemeier

Einen Unfall in dieser Straße, hatten sie schon länger befürchtet, erzählten uns viele Passanten vor Ort.