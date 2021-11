24-jährige Lengericherin bei Unfall tödlich verletzt

Noch an der Unfallstelle ist am Dienstagmittag in Dissen eine junge Frau aus Lengerich nach einem Zusammenprall mit einem Lkw verstorben.

Noch an der Unfallstelle ist am Dienstagnachmittag in Dissen eine 24-jährige Frau aus Lengerich den Verletzungen erlegen, die sie beim Zusammenprall mit einem Lkw erlitten hatte. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Unfall gegen 13 Uhr in der Industriestraße ereignet. Ein 50-jähriger hatte mit seinem Lkw die Straße „Dissener Heide“ befahren und wollte an der Einmündung zur Industriestraße nach rechts in diese einbiegen. Dabei erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache die 24-jährige Fußgängerin und verletzte diese schwer. Die junge Frau wurde umgehend medizinisch betreut, ein Rettungshubschrauber für einen sofortigen Transport in ein Krankenhaus angefordert. Doch trotz der Bemühungen der Rettungskräfte verstarb die Lengericherin am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste vor Ort medizinisch betreut werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Lkw beschlagnahmt.