25 Wohnungen in einem Komplex

Ein großes Gebäude mit 25 Wohnungen und Tiefgarage soll dort entstehen, wo jetzt noch das Martin-Luther-Haus an der Schulstraße steht. Vermutlich im kommenden Jahr wird es abgerissen, um dem Vorhaben zu weichen.

So soll der neue Gebäudekomplex einmal aussehen. Es ist die Nordfassade zur Schulstraße hin..

Voraussichtlich im kommenden Jahr wird das Martin-Luther-Haus an der Schulstraße einem Neubaukomplex mit 25 Wohnungen weichen. Investor Hendrik Olliges kündigt an, nach der Übergabe durch die evangelische Kirchengemeinde im März 2023 möglichst zeitnah mit der Realisierung beginnen zu wollen. „Die Baugenehmigung liegt bereits vor.“

Olliges, der vor einigen Jahren in der Altstadt auch das ehemalige Hotel „Haus Werlemann“ übernommen und bis auf die Südfassade abgerissen hatte, um dort die neue Rossmann-Filiale zu bauen, sagt, dass die Wohnungen verkauft werden sollen. Es handelt sich seinen Worten zufolge um Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 65 und 80 Quadratmetern. „Eine ist 100 Quadratmeter groß.“ Geplant seien in dem dreieinhalbgeschossigen Gebäude zudem eine Tiefgarage mit 25 Stellplätzen und zwei Aufzüge. Die Beheizung solle klimaneutral und ohne Gas funktionieren.

Als nächsten Schritt will der Investor die Ausschreibungen angehen. Zu möglichen Preisen äußert sich Olliges noch nicht.

Möglich wird der Neubau durch das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde am Kirchplatz. Nach langen Überlegungen hatte das Presbyterium als entscheidendes Gremium im Sommer 2017 beschlossen, eine Sanierung des Martin-Luther-Hauses nicht anzugehen. Stattdessen war in der Folge für ein neues Gemeindehaus direkt am Kirchplatz votiert worden. Dafür musste dann die Häuserzeile mit dem Restaurant „Esszimmer“ weichen.

Potenzielle Kaufinteressenten können unter E-Mail kontakt@olliges-projektentwicklung.de nähere Informationen bekommen.