276 Päckchen für „Väterchen Frost“

Lengerich/Tecklenburg

276 Weihnachtspäckchen haben Mitglieder des CVJM am Donnerstagabend in einem VW-Transporter verstaut, den Amelie Langenberger, Mitglied der Johanniter zunächst nach Enger fahren wird. Von dort aus gehen die Päckchen mit vielen Hilfsgütern am Sonntag auf die Weiterreise in die Ukraine.

Von Joke Brocker