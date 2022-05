30. Brunnenfest trotz Baustelle

Das 30. Brunnenfest wird trotz umfangreicher Baumaßnahmen in der Altstadt stattfinden können. Davon ist Heike Denter, Sprecherin der Werbegemeinschaft Lengerich, überzeugt.

Rund 60 Tage werden die am Montag beginnenden umfangreichen Baumaßnahmen von Wasserversorgungsverband (WTL) und Stadtwerken (SWL) in der Altstadt dauern. Mittendrin soll am 18. Juni das Brunnenfest gefeiert werden. Kann das funktionieren? Es kann. Jedenfalls nach Ansicht von Heike Denter, Sprecherin der Werbegemeinschaft Lengerich (WGL), die seit Monaten mit der Vorbereitung des 30. Brunnenfestes beschäftigt ist.