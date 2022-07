300 Quadratmeter stehen in Flammen

Waldbrand am Saerbecker Damm

Lengerich

Am Saerbecker Damm hat am Montagabend ein Waldstück gebrannt. Rund 300 Quadratmeter standen in Flammen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, ein Übergreifen auf ein Getreidefeld konnte verhindert werden.

-mzb-