31 besondere Jahre im Fokus

Dr. Alfred Wesselmann und Bernd Hammerschmidt arbeiten an Band 4 der Stadtgeschichte. Darin wird es um die Jahre 1914 bis 1945 gehen.

Band 1 der Lengerich Stadtgeschichte, in dem Gert Schumann über die Anfänge bis zur Stadtwerdung 1727 schrieb, hat mittlerweile 40 Jahre auf dem Buckel. Und auch Band 5, in dem sich Hans-Jürgen Milling mit der Zeit zwischen den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges und den Wirtschaftswunderjahren bis 1955 auseinandersetzte, ist inzwischen 20 Jahre alt. Höchste Zeit also, zumindest einen Teil der gut 180-jährigen „Zwischenzeit“ aufzuarbeiten.