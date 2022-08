Canyon: 42 Mal wurde 2022 bislang kontrolliert

Hat der Besucheransturm auf den Canyon etwas nachgelassen? Diesen Eindruck haben zumindest die Ranger des Kreises Steinfurt, die sich um das dortige Naturschutzgebiet kümmern. 42 Mal haben sie in diesem Jahr bislang vor Ort kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden.

Ein Bild vom vergangenen Sonntag: Wieder waren einige Ausflügler unerlaubterweise direkt am Wasser in Canyon.

Die Ansage des Jungen an seine Eltern war deutlich: „Da unten will ich auch hin“, ließ der Knirps Mama und Papa wissen, als er am Sonntagnachmittag mit ihnen auf der östlichen Aussichtsplattform oberhalb des Canyons stand. Ihr Blick ging hinunter auf das türkisblaue Wasser – und auf jene Menschen, die das Naturschutzgebiet betreten hatten, obwohl das verboten ist und zahlreiche Schilder deutlich darauf hinweisen. Die Familie aus Emsdetten war eigens nach Lengerich gekommen, um sich den ehemaligen Steinbruch anzuschauen. Die Bitte ihres Kindes wollten die Eltern aber nicht erfüllen. „Das ist nicht erlaubt“, ließen sie ihren Filius wissen.