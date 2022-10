Fortgesetzt wurde am Freitag vor dem Amtsgericht Tecklenburg die Verhandlung gegen einen 24-jährigen Mann aus Ibbenbüren. Der Mechaniker wurde beschuldigt, in einem Zeitraum von Juli bis Ende August 2021 einem Freund aus dessen Wohnung in Lengerich – in einer oder mehreren Taten – die Summe von 41.355 Euro entwendet zu haben. Das Geld befand sich auf dem Dachboden über der Wohnung des Opfers – versteckt in einer Keksdose.

Der Beschuldigte hatte am ersten Verhandlungstag ein Teilgeständnis abgelegt. Demnach habe er sich am 29. August – dem Geburtstag des Opfers – unter dem Vorwand, eine Geburtstagsüberraschung verstecken zu wollen, Zutritt zur Wohnung verschafft. Zuvor hatte er erfahren, dass das Opfer zu seiner Geburtstagsfeier in Münster weilte. Nachdem dessen Mutter ihn ins Haus gelassen habe, sei er auf den Dachboden gestiegen, um tatsächlich das Geschenk abzulegen. Dort habe er spontan beschlossen, „in die Keksdose“ zu greifen. Rund 21.000 Euro habe er dabei mitgenommen. Als Grund gab der Mann an, dass er mit dem Geld seine ihm über den Kopf gewachsenen Schulden hätte ausgleichen wollen. Er führte an, nach der Trennung von seiner damaligen Freundin finanziell in Schwierigkeiten gewesen zu sein und sich nach einem schweren Arbeitsunfall psychisch und physisch am Boden befunden zu haben.

Die Tat war bereits wenige Stunden nach der Begehung vom Opfer bemerkt worden. Telefonisch zur Rede gestellt, gab der junge Mann die Tat sofort zu und die Polizei konnte wenig später rund 21.000 Euro bei ihm sicherstellen. Damit hätte der Fall abgeschlossen werden können, hätte das Opfer nicht darauf beharrt, dass sich 50.000 Euro in der Keksdose befunden hätten. Bei einer Zählung am Tattag durch die Polizei war lediglich ein „Rest“ von rund 8000 Euro gefunden worden. Das Opfer beschuldigte daraufhin den Angeklagten, bei einem weiteren – bisher unbemerkten – Einbruch den Fehlbetrag von weiteren 20.000 Euro entwendet zu haben.

„ »Geld kommt rein und geht sofort wieder raus, so läuft das bei meinem Sohn.« “ Vater des Angeklagten

Die ermittelnden Beamten hatten Ungereimtheiten in der Kontoführung des Angeklagten festgestellt. Außerdem konnte der Ibbenbürener teure Anschaffungen vom Fernseher über Staubsauger und elektronische Geräten bis hin zu zwei Tattoos nicht plausibel erklären. Er gab an, die Anschaffungen durch Nebenverdienst und Geldzuwendungen seiner Eltern finanziert zu haben. Um diesen Sachverhalt zu durchleuchten, waren zum zweiten Verhandlungstag die Familienangehörigen des Täters als Zeugen geladen worden. Diese konnten allerdings wenig zur Klärung beitragen, gaben sie doch an, nur wenig Kontakt zum Angeklagten zu pflegen. Lediglich bei der Herkunft des Fernsehers gab es Klarheit, er war ein Geschenk des Vaters. Dieser war es auch, der etwas zu den finanziellen Gepflogenheiten seines Sohnes zu sagen hatte: „Geld kommt rein und geht sofort wieder raus, so läuft das bei meinem Sohn.“ Er berichtete auch davon, dass ihn das Opfer nach der Tat mehrfach angerufen habe. „Er war unverschämt und verstrickte sich immer wieder in Widersprüche, ich habe mir weitere Anrufe verbeten. Er solle seine Probleme mit meinem Sohn direkt klären.“

Wenig überraschend sprach das Gericht den Angeklagten daher vom Tatvorwurf frei, bei einem nicht beweisbaren Einbruch weitere 20.000 Euro entwendet zu haben. Obwohl, so der Richter, nicht endgültig geklärt werden könne, wie der Ibbenbürener seinen Lebensunterhalt finanziert habe: „Im Zweifel für den Angeklagten“ und Freispruch lautet so für diesen Teil der Anklage das Urteil. Eine Geldstrafe von 3600 Euro brummte das Gericht dem Mann für den nachgewiesenen Diebstahl von rund 21.000 Euro auf. In seiner Urteilsbegründung führte der Richter aus, dass das Opfer nicht hätte nachweisen können, ob sich die von ihm angegebenen 50.000 Euro in der Keksdose befunden haben. In seiner Zeugenaussage sei eine – durch die menschliche Enttäuschung verständliche – Belastungstendenz erkennbar gewesen.