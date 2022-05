56-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Lengerich ist am frühen Dienstagmorgen ein 56-jähriger Sprinter-Fahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die drei am Unfall beteiligten Fahrer in Richtung Dortmund unterwegs, berichtet die Polizei. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer aus Oberhausen verlor demnach aus bislang unklarer Ursache die Zwillingsbereifung an der Antriebsachse seines 40-Tonners. Diese rutschte auf den linken Fahrstreifen. Ein dort fahrender 56-jähriger Mann aus Ladbergen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und fuhr mit seinem Fiat Ducato Sprinter über die Bereifung.

Das Fahrzeug, so die Polizei, war daraufhin nicht mehr fahrbereit, der Ladberger brachte sich auf dem Seitenstreifen in Sicherheit. Offenbar bemerkte der folgende 56-jährige Sprinter-Fahrer die Unfallstelle zu spät und kollidierte mit dem Sprinter des Ladbergeners. Der Mann aus Hamm wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten das Unfallopfer und brachten den 56-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Dortmund wurde während der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.