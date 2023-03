67-jährige Lengericherin lockt Betrüger in die Falle

Die Frau hatte am Dienstag auf ihrem Festnetzanschluss einen Anruf eines vermeintlichen Enkels bekommen. Der Mann erklärte der 67-Jährigen kurz, dass er nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall in Untersuchungshaft sitze, berichtet die Polizei. Danach übernahm zunächst ein angeblicher Beamter das Telefonat, der den Hörer nochmals weiterreichte. Der dritte Mann gab sich als Staatsanwalt aus. Er erklärte der Lengericherin, dass ihr Enkel gegen eine Kaution in Höhe von 46.000 Euro aus der Haft entlassen werden könne.

Was die Betrüger nicht ahnten: Die Frau hat keinen Enkel. Und sie reagierte schnell und mit kühlem Kopf. Über ihr Mobiltelefon wählte die Lengericherin die 110 und informierte die Polizei. Während sie das Telefonat mit den Betrügern weiterführte, trafen bei ihr bereits Beamte ein.

In der Zwischenzeit hatte die 67-Jährige, in Absprache mit der Polizei, den Anrufern mitgeteilt, dass eine Bargeldübergabe nicht möglich sei. Sie flunkerte die Betrüger stattdessen an und tischte ihnen eine Geschichte von einer hochwertigen Münzsammlung auf. Die Täter gingen auf die Offerte ein und sagten, dass die Münzen an einen Experten übergeben werden sollten. Es wurde ein Übergabetermin mit einem „Gutachter“ vereinbart, der sich angeblich aufgrund glücklicher Umstände in der Nähe befände. Dieser sollte sich die Münzen ansehen und entgegennehmen.

Die Lengericherin, die nach Aussage der beteiligten Polizisten sehr professionell mitgespielt hat, verließ daraufhin ihr Haus. Die Beamten hatten in der Zwischenzeit den vermeintlichen Abholer bereits ausgemacht. Denn der wartete schon eine Weile in der Nähe des Hauses der Frau. Bevor es zum Kontakt zwischen dem Abholer und der Frau kam, griffen hinzugezogene Polizeibeamte zu und nahmen den Mann vorläufig fest. Der 21-jährige Gelsenkirchener wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft angeordnet hat.