7,2 Millionen Euro sind veranschlagt

Anfang Juni beginnt die Deutsche Bahn nach eigener Aussage mit der Modernisierung des Bahnhofs in Lengerich. Durch die Erhöhung der Bahnsteige auf 76 Zentimeter haben Reisende zukünftig einen stufenfreien Einstieg in die Züge.

Der Beginn der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Lengerich steht unmittelbar bevor. Deutsche Bahn und Stadt kündigen an, dass es in Kürze losgehen soll. Mit den Maßnahmen verfolgen sie das Ziel, den Bahnhof und sein Umfeld attraktiver zu gestalten und für die Zukunft fit zu machen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.