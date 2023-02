78 Oberstufenschüler angemeldet

Nachdem die Bezirksregierung in der vergangenen Woche der Bildung von zwei zusätzlichen Eingangsklassen an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg zugestimmt hatte – die WN berichteten – ist mittlerweile auch das Anmeldeverfahren für die Oberstufe an der Gesamtschule abgeschlossen. 78 Mädchen und Jungen seien für die gymnasiale Oberstufe angemeldet worden, berichtete am Dienstagabend in der Ratssitzung Jörg Hesselmann, Fachdienstleiter Schule. Um eine Oberstufe einrichten zu können, wären mindestens 42 Anmeldungen notwendig gewesen.

