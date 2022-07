81-Jährige wird beraubt

Am Mittwoch musste die Polizei zu einem Einsatz an der Herderstraße ausrücken.

Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter in Lengerich einer Seniorin die Einkaufstasche entrissen und ist damit geflohen. Die 81-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 8.15 Uhr auf der Herderstraße unterwegs und wollte in einem nahe gelegenen Supermarkt einkaufen. Auf dem Weg dahin raubte ihr plötzlich eine komplett schwarz gekleidete Person die Tasche samt Geldbörse. Die Lengericherin rief um Hilfe, woraufhin ein Bauarbeiter aufmerksam wurde und hinzu kam. Der Täter, der eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte, konnte trotzdem unerkannt in Richtung Rathausplatz flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Wache in Lengerich zu melden (

0 54 81/93 37-45 15).