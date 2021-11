9. November – ein schwieriges Datum

Lengerich

In einer Feierstunde auf dem Rathausplatz erinnerten der Heimatverein, der Arbeitskreis Stadtgeschichte, Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche und Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums an die organisierte und gelenkte Gewalt gegen Juden am 9. und 10. November 1938. Es war ihnen wichtig, „ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen“.

Von Gernot Gierschner