Ab auf den Spielplatz und toben

Rund 20 Spielplätze gibt es in Lengerich. Jährlich stehen 35.000 Euro zur Verfügung, um beispielsweise alte Geräte durch neue zu ersetzen.

Spielplätze in Lengerich (von links oben im Uhrzeigersinn): An den Burwiesen, Schumannstraße, Am Lingebach und Brucknerstraße.

Gerade zu Coronazeiten fällt einem schnell die Decke auf den Kopf. Da ist es gut, wenn man einfach mal rauskommen kann. Aber nicht jeder hat einen großen Garten direkt vor der Tür, in dem sich die kleinen Kinder mal so richtig austoben können. Wo also hin? Warum nicht auf den Spielplatz?

In Lengerich gibt rund 20 Spielplätze, wie zum Beispiel ,,Am Lingebach” oder ,,An den Burwiesen”, dort kann geschaukelt werden, im Sandkasten kann man tolle Burgen bauen, auf den Grünflächen Fußball spielen und vieles mehr.

Der städtische Baubetriebshof schaut regelmäßig auf den einzelnen Plätzen vorbei, um Mülleimer zu kontrollieren und zu entscheiden, ob oder wann eine gründliche Reinigung erforderlich ist. Das führt unter anderem dazu, dass diese Plätze stets sauber sind und kein Müll herumliegt.

Bürgerwünsche

Der Stadt stehen jährlich rund 35 000 Euro zur Verfügung, die sie im Bereich Spielplätze einsetzen. Darunter fällt beispielsweise das Beschaffen von neuen Spielgeräten. Sollten vorhandene Geräte beschädigt sein, können Bürger das der Stadtverwaltung melden. Die schaut dann, ob das Gerät repariert, ausgetauscht oder doch ein anderes angeschafft werden soll. Bei der Auswahl neuer Geräte werden auch Bürgerwünsche mit einbezogen.

Eine gute Möglichkeit, sich als Bürger für die Spielplätze einzusetzen ist die sogenannte ,,Spielplatzpatenschaft”. Diese können sowohl Erwachsene, Vereine, Institutionen als auch Nachbarschaften übernehmen. Da wäre ein Wohnsitz in der unmittelbaren Nähe des Spielplatzes von Vorteil. Ein Pate behält den Zustand des Spielplatzes im Auge, hält Kontakt zu den Nutzern und meldet Beschädigungen. Als Pate ist man jedoch nicht verpflichtet den Spielplatz zu reinigen oder finanzielle Unterstützung zu leisten.

Auf der Homepage der Stadt Lengerich (www.lengerich.de/freizeit-tourismus/spielplatzpatenschaften/) findet man weitere Informationen. Für manche könnte das vielleicht interessant sein, vor allem da das Angebot bisher nur mäßig angenommen worden ist.