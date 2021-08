Abmarsch innerhalb von zehn Stunden

Drei Mitglieder des THW-Ortsverbandes sind schon wieder im Einsatz im Hochwassergebiet an der Ahr. „Am Mittwoch um 17 Uhr kam die Anforderung, eine Bergungsgruppe zu stellen, bei uns an“, erzählt Karsten Grundmeier. Um 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag startete das Team.

Allerdings, so schränkt der Ortsbeauftragte im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten ein, seien drei Einsatzkräfte keine Bergungsgruppe. „Wir mussten mit einem Kollegen aus Warendorf und drei aus Oelde auffüllen.“ Was dazu führte, dass der Warendorfer nach Lengerich kam, die drei Mann aus Oelde unterwegs aufgegabelt wurden – am Ikea-Parkplatz in Kamen.

Welche Aufgaben das Team in Ahrweiler übernehmen soll, ist Karsten Grundmeier nicht bekannt. „Es hieß nur vom Krisenstab, dass wir eine andere Bergungsgruppe ablösen sollen.“ Der Einsatz sei auf eine Woche ausgelegt.

„Sehr zufrieden“ ist der Ortsbeauftragte mit der Resonanz auf den Informationsabend, zu dem der Ortsverband eingeladen hatte. 28 Personen „aus allen Altersgruppen“ seien gekommen, hätten sich die Einsatzmöglichkeiten des THW erklären lassen und teils detailliert nachgefragt. Ob von den Besuchern jemand auf Dauer beim THW mitwirken möchte, werde sich in den nächsten Wochen zeigen.