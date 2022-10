Abriss ab Anfang November

Anfang November soll mit dem Abriss der Bodelschwingh-Realschule begonnen werden. Das kündigte am Donnerstagabend im Planungsausschuss Frank Lammert an. Der Beigeordnete der Stadt sagte weiter, dass die Arbeiten rund ein halbes Jahr dauern und somit nach den Osterferien 2023 beendet würden. Bürgermeister Wilhelm Möhrke kündigte an, dass es am Mittwoch, 9. November, ein Gespräch mit allen Beteiligten (Beschicker, Fraktionen, Verwaltung, Citymanagement) zur Frage, wo künftig der Wochenmarkt seinen Standort haben wird, geben soll. Einen entsprechenden Antrag hatten kürzlich SPD, CDU, Grüne und FDP gemeinsam in den Rat eingebracht. Die Verlegung ist, wie berichtet, erforderlich, weil das Areal der einstigen Bodelschwingh-Realschule und der angrenzende Parkplatz an der Seilergasse, auf dem der Markt bislang zweimal wöchentlich stattfindet, bebaut werden soll.